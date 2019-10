Haagse politiek reageert snoeihard op rapport vreugdevuren

Partijen in de Haagse gemeenteraad reageren keihard op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De gemeente Den Haag communiceerde slecht met de bouwers: afspraken werden niet vastgelegd, regels werden wel gecontroleerd maar niet gehandhaafd en de burgemeester stond erbij en keek ernaar. De OVV komt met een snoeihard rapport over de fouten die zijn gemaakt tijdens de jaarwisseling 2018/2019 op Scheveningen en in Duindorp.

Inmiddels hebben diverse partijen gereageerd op het onderzoek. Daniëlle Koster van het CDA stelt dat de conclusies uit het onderzoek heel hard zijn. “Dit zijn precies de punten die we eerder al hebben aangegeven. De bouwers hadden een vrijstaat op het strand gecreëerd.” De burgemeester stelt nu voor om met een vergunningstraject voor toekomstige vreugdevuren te gaan werken. Koster: “Opmerkelijk dat niet eerst gekeken wordt of er een meerderheid is voor een eventuele vergunningverlening. Het is aan de burgemeester om uit te leggen op welke wijze eventuele toestemming geregeld wordt. Ze heeft heel wat uit te leggen.”

Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij kan zich daar in vinden. “Het is niet geloofwaardig dat het met een vergunning zo geregeld is. De gemeente heeft echt op alle fronten fouten gemaakt en is ook nog eindverantwoordelijk.” Frans de Graaf van de VVD stelt zich wat milder op. “Afgelopen jaarwisseling is iets heel ergs gebeurd. Ik ben blij dat er nu een stevig en onafhankelijk onderzoek ligt. De burgemeester moet met een goede uitleg komen. Ik ben vooral benieuwd hoe de burgemeester komende jaarwisseling gaat regelen.”

Foto: Kevin Samboe.

Luister hier naar het interview met Frans de Graaf (VVD) op Den Haag FM.

Luister hier naar het interview met Joris Wijsmuller (HSP) op Den Haag FM.

Luister hier naar het interview met Danielle Koster (CDA) op Den Haag FM.