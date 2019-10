Hagenaar Gideon Samson wint Gouden Griffel

De Gouden Griffel, de prijs voor het beste kinderboek, gaat dit jaar naar Hagenaar Gideon Samson (foto rechts) voor het boek Zeb.

“Ik ben er ontzettend trots op”, zegt Samson op Den Haag FM. “Zo’n uitreiking is zenuwslopend, we moeten anderhalf uur wachten voordat we weten wie er gewonnen heeft. Als dan blijkt dat ik dat ben is dat heel gaaf natuurlijk.”

De Gouden Griffel wordt, net als de Gouden Penseel voor het beste geïllustreerde boek, uitgereikt bij de start van de Kinderboekenweek. De Kinderboekenweek 2019 duurt nog tot en met 13 oktober. “Het is een cliché maar sindsdien is mijn leven een rollercoaster”, aldus een blije Gideon.

Luister hier naar het interview met Gideon Samson op Den Haag FM.