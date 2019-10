Meer dan driehonderd deelnemers aan tweede Madurodam Marathon

In miniatuurstad Madurodam is dit weekend de tweede editie van de Madurodam Marathon. “We hebben al meer dan driehonderd deelnemers”, zegt de trotse directeur Joris van Dijk op Den Haag FM. “De teller staat al op 25.000 euro. Het Madurodam Kinderfonds gaat dat bedrag nog verdubbelen.”

“Ik mag als directeur net als vorig jaar de medailles omhangen bij alle deelnemers, en dat vind ik ongelofelijk leuk om te doen”, aldus Van Dijk. “Al die blije gezichten van alle hardlopers die de tunnel van onze attractie ‘Zo Groot is Oranje’ uit komen lopen maakt het onvergetelijk.”

Den Haag FM is mediapartner van de Madurodam Marathon en doet mee met een eigen team. Onder anderen zangers Pat Smith en Mike Peterson en presentatrice Jessica Mendels zullen aan de start verschijnen. Aanvoerder van Team Den Haag FM is Ties Brink, tot afgelopen september burgemeester van de miniatuurstad. “Ik heb er heel veel zin in”, zegt Ties. “Vorig jaar had ik als burgemeester allemaal verplichtingen, maar misschien is het zelf meedoen wel leuker.”

Team Den Haag FM is nog altijd op zoek naar donateurs en deelnemers. Doneren en inschrijven kan via deze link. De tweede editie van de Madurodam Marathon is zondag vanaf 12.15 uur. Den Haag FM zendt tussen 11.00 en 15.00 uur live uit vanuit het park.

Luister hier naar het interview met Joris van Dijk op Den Haag FM.

Luister hier naar het interview met Ties Brink op Den Haag FM.