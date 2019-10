Overgebleven wethouders nemen Groep de Mos-portefeuilles verdeeld over

Nu van de Groep de Mos-wethouders gevraagd is om te stoppen met hun werk zijn hun verantwoordelijkheden verdeeld over de wethouders van VVD, D66 en GroenLinks. Richard de Mos was als wethouder verantwoordelijk voor Economie, Sport en Buitenruimte, zijn Groep de Mos/ Hart voor Den Haag-collega Rachid Guernaoui was wethouder op Financiën, Integratie en Stadsdelen.

Boudewijn Revis neemt de verantwoordelijkheid voor Financiën, Personeel en Organisatie op zich, daarbij is hij eerste vervanger van burgemeester Pauline Krikke. Zijn VVD-collega Kavita Parbhudayal neemt Sport over. Saskia Bruines (D66) is verantwoordelijk voor Economie, Robert van Asten voor Buitenruimte, Communicatie en Media.

De GroenLinks-wethouders Bert van Alphen en Liesbeth van Tongeren krijgen er ook taken bij. Van Alphen wordt verantwoordelijk voor Werk, Wijkaanpak, Integratie en Statushouders, Van Tongeren krijgt Grondbeleid, Inkoop en Dierenwelzijn toebedeeld.