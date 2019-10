Senioren van Visserhuis op Dierendag overladen met vierpotig gezelschap

Honden, cavia’s en zelfs reuzenkonijnen; in het L.E. Visserhuis in Bezuidenhout kregen tientallen senioren vrijdagmiddag bezoek van de wijkagenten en hun aanhang.

“Het is vandaag 4 oktober, dierendag”, zegt wijkagent Peter Hoogeveen. “We hebben dus vandaag de dieren naar deze mensen gebracht, zodat ze met elkaar in contact kunnen komen. Maar dat geldt ook voor ons. Deze mensen hier zijn nog wel eens slachtoffer van diefstal en hiermee proberen we als agent wat dichter bij ze in de buurt te komen, in de zin van ‘kom vooral naar ons toe als iets je overkomt’.

De bewoners zijn overweldigd door het dierlijke bezoek. “Ik vind het een geweldig initiatief”, zegt een bewoner. “Mensen en dieren horen toch samen? Als je niet van dieren houdt, ben je geen fijn mens.” Ze wordt aangevuld door haar buurvrouw. “Ik vind het voor ons ouderen ook erg goed. Wij kunnen zelf geen honden meer houden in het verzorgingshuis, dus dat ze nu naar ons toe komen is wel heel fijn.”