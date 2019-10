Spuigasten over val college en onderzoeksrapport vreugdevuur

Het college van de gemeente Den Haag is gevallen. Coalitiepartijen VVD, D66 en GroenLinks hebben het vertrouwen in de grootste partij, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, opgezegd omdat twee wethouders (Richard de Mos en Rachid Guernaoui en een raadslid zijn verwikkeld in een corruptiezaak. Waarom was het terugtreden van de twee wethouders niet genoeg? En welke mogelijkheden zijn er nog om een nieuw college te vormen? Wethouder Boudewijn Revis (VVD) is zaterdag te gast in Spuigasten. De leider van de Haagse VVD heeft als tweede grootste partij het initiatief in de formatie, dus hoe ziet hij de kansen?

Onderzoeksrapport vreugdevuur Scheveningen

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft forse kritiek op burgemeester Pauline Krikke van Den Haag. Er was bij de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp sprake van ‘schijnveiligheid’. De grootste partij in Den Haag, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, wil dat ze aftreedt. Welke lessen trekt de gemeente volgens Revis uit het rapport? En hoe beschouwt de VVD’er de positie van de burgemeester?

Bibliotheek aan het Spui

