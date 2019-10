Stichting Lotje, jongerenactivisten en hondenspecial in nieuwe editie Straatnieuws

In de nieuwe editie van de daklozenkrant Straatnieuws volop aandacht voor Stichting Lotje, zij helpen Haagse kinderen in nood. Ook de jongerenactivisten Afrika en Azië die onlangs naar Den Haag kwamen om te praten over mensenrechten staan in de nieuwe editie van de krant.

“Het gaat over rechten van meisjes, zoals bijvoorbeeld het uithuwelijken. We hebben zes meisjes geportretteerd”, zegt hoofdredacteur Natascha Frensch op Den Haag FM. “Een van de meisjes heeft een vriendin, die trouwde met een man van 30, na een jaar werd dat te zwaar.”

Daarnaast is de krant gevuld met een hondenspecial. Zo is er een poster voor vriendelijke honden, een artikel over hulphonden en straatinterviews met hondeneigenaren.

Iedere drie weken spreekt hoofdredacteur Natascha Frensch bij Rob Kemperman in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM over de nieuwe editie van het Straatnieuws.

Luister hier naar het gesprek met Natascha Frensch op Den Haag FM.