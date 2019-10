Overgebleven wethouders nemen Groep de Mos-portefeuilles verdeeld over

Tom de Bruijn onderzoekt nieuwe coalitie in Den Haag

Oud-wethouder Tom de Bruijn gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een nieuw stadsbestuur in Den Haag. Hij krijgt de functie als verkenner. De Bruijn was tot vorig jaar wethouder en in 2014 al formateur. Maandag begint hij.

Gesprekken zijn nodig omdat de coalitie woensdag klapte. VVD, D66 en GroenLinks wilden niet langer samenwerken met de lokale partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Twee wethouders van die partij worden verdacht van onder meer corruptie.