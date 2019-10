Vier jaar cel geëist na ontploffing in de Stieltjesstraat

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vier jaar cel geëist tegen de man die in november vorig jaar een ontploffing zou hebben veroorzaakt in een flat aan de Stieltjesstraat. De ravage was groot, de verdachte liep brandwonden op. Hij zegt dat hij in het huis was om een koffer op te halen en barstte in huilen uit bij het horen van de eis.

Op vrijdagavond 2 november slaan de vlammen uit de tiende etage van de flat. Mensen hollen gillend van paniek op straat. Kort daarvoor is een harde knal gehoord. Omstanders hebben de 46-jarige Feliz V. tegen de grond gedrukt die uit de bewuste woning is gerend. Hij heeft brandwonden aan handen en gezicht. Justitie verdenkt deze man uit Spanje ervan dat hij in de keuken met zeer brandbare stoffen als ammoniak en alcohol in de weer was. Mogelijk voor de productie van cocaïne, maar dat wordt hem niet te laste gelegd. De man zit sinds die avond in november vast. Hij heeft vanaf het begin ontkend, en doet dat voor de rechters weer. De uitspraak is over twee weken op 17 oktober.