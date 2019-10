Radiofreak Jan Oosterveen te gast in Mediamix op Den Haag FM

Cabaretier Sjaak Bral weer in het theater met oudejaarsconference

Meer in

Cabaretier Sjaak Bral staat vanaf 17 oktober weer in het theater met zijn traditionele eindejaarsvoorstelling Vaarwel 2019. De Hagenees toert door het hele land en sluit de oudejaarsconference traditiegetrouw af in Theater Diligentia van zaterdag 28 tot en met dinsdag 31 december.

‘Waar tijd haar greep verloren heeft, weet niemand meer hoe laat men leeft. Gelukkig is daar: Sjaak Bral. Duider van het jaar. Al 23 jaar.’ Sjaak Bral begon zijn carrière in 1992. Bral begint zijn tour in Leidschendam. De eerste voorstellingen zijn al uitverkocht.

Foto: Ministerie van Beeld.