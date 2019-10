Kunstlicht: 50 jaar Aktie Tomaat

Het wekelijkse live magazine Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag aandacht aan 50 jaar Aktie Tomaat. Vanwege een thema-uitzending rond de Madurodam Marathon duurt Kunstlicht komende zondag een enkel uurtje: van 10.00-11.00 uur

Twee toneelschoolstudenten wierpen vijftig jaar geleden, op donderdag 9 oktober 1969, tomaten richting het podium van de Amsterdamse Stadsschouwburg. Dat deden ze tijdens de première van Shakespeare’s ‘De storm’ gespeeld door de Nederlandse Comedie. Dat was het begin van de Aktie Tomaat – een verzet tegen het elitaire ‘burgermanstoneel’, zoals een van de tomatengooiers het naderhand formuleerde.

De actie vond navolging en in de maanden erop werden er vanuit verschillende schouwburgzalen in het land met regelmaat tomaten, rookbommen of rotte eieren richting podium gegooid. Op de puinhopen van de Aktie Tomaat ontstonden nieuwe, experimentele collectieven Toneelgroep De Appel. Ruim vóór de Aktie Tomaat had Den Haag al talloze experimentele initiatieven, met voorloper Studio Scarabee als de meest bekende. Kunstlicht spreekt met theaterkenner Nan van Houte.

In Kunstlicht ook aandacht voor de vaste rubrieken: de Kunstgreep met acteur Vincent Linthorst, het Vrolijk Intermezzo met Thom Ferwerda, Dichter bij Den Haag en Door de bril van een ander met Mira Feticu. Rond tien voor twaalf zijn er agendatips. Samenstelling, productie en presentatie: Eric Korsten.

