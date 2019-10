Meer dan ooit te doen tijdens jubilerende Haagse Museumnacht

De Haagse Museumnacht viert een feestje: zaterdagavond is het evenement voor de tiende keer. Op deze jubileumeditie pakt de Haagse Museumnacht flink uit: je kunt op 47 locaties in Den Haag en Voorburg terecht. Dat is het grootste aantal locaties ooit. Het zijn niet alleen musea: je bent ook welkom in bijvoorbeeld de Tweede Kamer, het Kurhaus en in de Koninklijke Schouwburg. Je hebt dus behoorlijk wat keus. Maar de organisatie waarschuwt bezoekers niet alles vol te plannen. “Laat je verrassen!”

De Museumnacht is veel meer dan alleen maar een museumbezoekje in de avond, benadrukt Romy Fortuin van de organisatie. “Alle deelnemers hebben een speciaal programma. Dus dat is wat je extra krijgt als je naar de Museumnacht komt”, legt zij uit. “Het idee is dat je niet de hele avond op één plek blijft. We hopen dat mensen zoveel mogelijk van de ene naar de locatie hoppen”. Om het je gemakkelijk te maken, rijden er historische bussen van het Haags Busmuseum en kan je dit jaar ook een oude tram van het Haags Openbaar Vervoermuseum nemen.

Het programma is zeer uitgebreid. De vraag waar Romy zelf naar uitkijkt is daarom een lastige. Ze is benieuwd naar de spoedcursus ‘Hakken als een gabber’ in Museum Meermanno. En ook heeft ze zin in het miniconcert van Pat Smith in het Mauritshuis. “Voor de vrouwen zijn de modeshow en de yogaworkshop bij Lauwer Art. Ook de musicalliefhebbers komen aan hun trekken: even voor middernacht krijg je op het balkon van het Kurhaus een klein stukje van nieuwe musical ‘Anastasia’ te zien.”

Maak niet teveel plannen

Romy Fortuin heeft nog een tip voor de bezoekers van de Museumnacht: plan je avond niet te vol. “Uiteraard kun je via de website je persoonlijke highlights kiezen. Maar laat je juist ook tijdens de Museumnacht verrassen door wat je spontaan tegenkomt. Het is fijn als je nog een beetje flexibel bent. En ga juist eens naar die locaties waar je nog nooit van hebt gehoord”.