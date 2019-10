Noordzeevis centraal tijdens zesde editie Vissch

Scheveningen staat dit weekend net even extra in het teken van de Noordzeevis dan andere weekenden. De zesde editie van foodfestival Vissch is namelijk neergestreken op de Visafslag. Voor bezoekers zijn er kookdemonstraties, workshops, er is een vismarkt waarbij het bereiden, beleven en proeven van Noordzeevis centraal staat.

De haven van Scheveningen is vooral nog bekend vanwege Vlaggetjesdag. Maar de visserij heeft de handen ineen geslagen binnen een ambitieus project om de Scheveningse vis weer prominent op de kaart te zetten; en daarin speelt de visbeleving een belangrijke rol.

Foto’s: Richard Mulder.