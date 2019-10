Cabaretier Sjaak Bral weer in het theater met oudejaarsconference

Opheffingsuitverkoop Hudson’s Bay gestart

Hudson’s Bay is zaterdag begonnen met de opheffingsuitverkoop voor al haar winkels in Nederland. Het Canadese warenhuis Hudson’s Bay sluit aan het einde van dit jaar alle vestigingen in ons land.

“Onze winkel gaat sluiten, bijna alles afgeprijsd,” staat te lezen op de website. Alleen een aantal geselecteerde merken gaan niet in de uitverkoop. De webshop is overigens vorige week al gesloten. Wat er met het pand aan de Grote Marktstraat moet gebeuren als het warenhuis vertrekt, is nog niet duidelijk.

Foto: Archief.