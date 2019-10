Radiofreak Jan Oosterveen te gast in Mediamix op Den Haag FM

In het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM is radiofreak Jan Oosterveen te gast. Jan is al vanaf 1965 actief bezig met allerlei facetten van de radio. Hij is met name gespecialiseerd op de korte golf en daarover gaan wij met Jan in gesprek.

Verder weet Jan veel over het steeds populairder wordende ‘Low Power AM(LPAM) radio. Ook hier in Den Haag en omgeving is veel activiteit op de middengolf met LPAM radio. En we vragen Jan naar de toekomst van de radio. Kees Rooke is aanwezig met zijn selectie uit het vele medianieuws van de afgelopen week en Marco Baaij in is de studio voor zijn vaste rubrieken (de media-agenda en ADO in de media).

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma wordt elke zondagavond tussen 21.00 en 22.00 gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.