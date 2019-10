63.197 euro opgehaald tijdens Madurodam Marathon

Meer in

De meer dan 300 deelnemers aan de Madurodam Marathon hebben gezamenlijk 63.197 euro opgehaald. Dat is zondagmiddag na afloop van het evenement bekend gemaakt. Het geld naar het project Samen naar School van het Gehandicapte Kind.

Den Haag FM deed ook mee met een eigen team. Onder anderen zangers Pat Smith en Mike Peterson en presentatrice Jessica Mendels verschenen aan de start. Aanvoerder van Team Den Haag FM is Ties Brink, tot afgelopen september burgemeester van de miniatuurstad.

De Marathon is geen 42,195 meter, maar op een schaal van 1:25. Precies de schaal waarin Maduradam is gebouw. Elk rondje is precies 1,69 kilometer.

Foto: Den Haag FM.

Foto’s onder: Richard Mulder.