ADO Den Haag verliest van landskampioen Ajax

ADO Den Haag heeft niet voor een stunt kunnen zorgen tegen Ajax. De formatie van trainer Fons Groenendijk verweerde zich kranig tegen de landskampioen, maar kon een verliespartij niet voorkomen: 0-2.

Het vak van de fanatieke ADO-aanhang op Midden-Noord bleef in de eerste twaalf minuten leeg. Zij protesteerden tegen het feit dat uitsupporters al dertien jaar niet welkom zijn in zowel Den Haag als Amsterdam. Om diezelfde reden besloot de leiding van Ajax het duel te boycotten.

Op het moment dat de protesterende fans binnen kwamen, keken de scherp gestarte gastheren al tegen een achterstand aan. De verdedigers van ADO legden Hakim Ziyech geen strobreed in de weg en de spelmaker van Ajax stelde Klaas-Jan Huntelaar in staat om de 0-1 simpel binnen te schieten.

Koopmans redt drie keer knap

Toch raakte ADO niet van de leg door die vroege tegenslag. In het restant van de eerste helft kreeg het nog twee grote kansen, maar Michiel Kramer werd gestuit door Ajax-doelman André Onana en Crysencio Summerville mikte in het zijnet. Aan de andere kant redde ADO-keeper Luuk Koopmans drie keer knap op inzetten van Ziyech.

Na rust viel er aanzienlijk minder te beleven. Ajax nam gas terug en ADO kon geen bres in de Amsterdamse defensie slaan. Vier minuten voor tijd maakte invaller David Neres er nog wel 0-2 van. Dat deed hij ogenschijnlijk in buitenspelpositie, maar de VAR greep niet in en scheidsrechter Kevin Blom keurde het doelpunt goed.