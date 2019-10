Bontebal-kissie en Marike Verheul in Het Woordenrijk

Het Woordenrijk heeft deze zondag violist/dichter Marike Verheul te gast en besteed aandacht aan Adriaan Bontebal.

Violist Marike Verheul presenteerde deze week de poëziebundel ‘De verbetering van de dieren’ in samenwerking met kunstenares Leidy van Leeuwen. Zondagavond komt Verheul hieruit voordragen en zal ze ook spreken over haar performance als MuzeVerheul. Daarnaast aandacht voor ‘Bontebal in een kissie’ – een uitgave met bijzondere opnames en teksten van de Haagse schrijver Adriaan Bontebal die in 2012 overleed. We blikken met samensteller Tanja Meijer vooruit op de presentatie van zaterdag 12 oktober in The Grey Space in the Middle.

Verder in deze uitzending een boekentip, fijne muziek en de literaire agenda voor Den Haag en omstreken.

Het Woordenrijk is elke zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren en wordt gepresenteerd door Harry Zevenbergen, Rene Schaarenburg en Ricco van Nierop.

Foto MuzeVerheul door: Gabrielle van der Werf