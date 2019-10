Boudewijn Revis neemt taken Krikke tijdelijk over

Wethouder Boudewijn Revis neemt de taken van de vertrokken burgemeester Pauline Krikke tijdelijk over. Dat meldt Revis na afloop van een spoedvergadering tussen wethouders, presidium en de Commissaris van de Koning. “Ik zal als 1e loco-burgemeester haar taken waarnemen. Met de Commissaris van de Koning, Jaap Smit, gaan we morgen kijken naar een waarnemer.” Revis vervolgt: “Op de eerste plaats wil ik zeggen dat we haar afweging en keuze respecteren. We waarderen haar voor de tomeloze inzet de afgelopen twee jaar.” Revis heeft Pauline Krikke niet gesproken.

Richard de Mos van Hart voor Den Haag/Groep de Mos is weliswaar eerste loco burgemeester, maar hij trok zich vorige week tijdelijk terug als wethouder. Tegen hem is een justitieel onderzoek gaande omdat hij mogelijk bevriende ondernemers heeft geholpen met vergunningen in ruil voor donaties aan de partij.

Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland: “Morgen heb ik een overleg met de fractievoorzitter. Dan zal gesproken worden over stappen die ik ga zetten. Dan komen we tot een waarnemend burgemeester. Dat zal op zeer korte termijn zijn. Daar ben ik ook al mee bezig.” Smit vervolgd: “De weg naar een kroonbenoemde burgemeester is wat langer. Zo’n procedure duurt zes of zeven maanden.”

Pauline Krikke heeft Jaap Smit gebeld met het feit dat ze openbaar zou gaan maken op te stappen. Rond half zes deed ze dat ook.

Foto: Richard Mulder.