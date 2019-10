Ereburger Rob van de Laar overleden

In Den Haag is zaterdag Rob van de Laar overleden. Dat bevestigt de VVD. Van de Laar zat ruim 29 jaar in de gemeenteraad voor de liberalen, was enige tijd wethouder en was ere-burger van de stad. Rob van de Laar was al geruime tijd ziek. Hij werd 72 jaar

Rob van de Laar nam in 2010 afscheid van de gemeenteraad, waar hij toen het langstzittende raadslid was. Bij zijn afscheid werd hij benoemd tot ere-burger. In die tijd was hij al ziek. In 2006 werd bij hem de diagnose Parkinson gesteld. Dat is een progressieve ziekte. In 2017 vertelde hij in een gesprek met Den Haag Centraal dat zijn lichaam af en toe bevroor. Met een ingrijpende hersenoperatie werd geprobeerd de symptomen van de ziekte tegen te gaan.

Na zijn afscheid van de gemeenteraad bleef Van de Laar zich actief met de stad bemoeien. Zo vond hij het in 2016 ‘belachelijk’ dat de gemeente Kijkduin uitriep tot Pokémonhoofdstad. Hij vond de overlast die het destijds populaire smartphonespel veroorzaakte een stuk groter dan het economisch gewin voor de badplaats.