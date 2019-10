Pauline Krikke: “Ik ben met hart en ziel burgemeester van Den Haag geweest”

Pauline Krikke heeft zondagmiddag via Instagram bekend gemaakt te stoppen als burgemeester van Den Haag. “Ik ben met hart en ziel burgemeester van Den Haag geweest.” Krikke heeft de Commissaris van de K0ning verzocht haar direct ontslag te verlenen. Later vandaag wordt besloten wie tijdelijk haar taken waarneemt.

“Het maatschappelijk debat over de toekomst van Den Haag dient te gaan over de inwoners van de stad. Zo’n debat mag nooit vervuild worden door de positie van een handjevol poppetjes”, zegt Krikke in haar video. “Het debat over de Onderzoeksraad spitst zich steeds meer toe op mijn functioneren. Het debat over mijn toekomst zit de toekomst van Den Haag in de weg.”

Pauline Krikke was sinds maart 2017 burgemeester van Den Haag, als opvolger van Jozias van Aartsen. Daarvoor was ze burgemeester in Arnhem.

Aankomende donderdag wordt in de Haagse gemeenteraad gesproken over het onderzoeksrapport van de OvV. Dat debat begint om 14.00 uur en is te volgen via Den Haag TV.