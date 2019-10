LIVEBLOG: Pauline Krikke stapt op als burgemeester

Pauline Krikke heeft zondagmiddag rond half vijf laten weten per direct te stoppen als burgemeester van Den Haag. In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen.

22.09 – Boudewijn Revis neemt de taken over. Commissaris van de Koning, Jaap Smit, gaat zoeken naar een waarnemer.

21.58 – Wethouder Boudewijn Revis, “Op de eerste plaats wil ik zeggen dat we haar afweging en keuze respecteren. We waarderen haar voor de tomeloze inzet de afgelopen twee jaar.” Revis vervolgt, “Ik zal als 1e loco-burgemeester haar taken waarnemen. Met de Commissaris van de Koning, Jaap Smit, gaan we morgen kijken naar een waarnemer.”

21.57 – “Ze komen eraan,” ze zegt verslaggever Frank van Deutekom.

21.43 – De vergadering is inmiddels al bijna twee uur bezig. Van een korte vergadering lijkt geen sprake.

We wachten op het einde van de extra collegevergadering n.a.v. het aftreden van Pauline Krikke. De CvdK is bij dit overleg pic.twitter.com/MEeRt6SMSs — lot van bree (@lotvanbree) October 6, 2019

21.25 – Pauline Krikke heeft de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, Chris van der Helm (VVD), vooraf geïnformeerd. Daarna moet het presidium de gemeenteraad informeren.

21.18 – In een gezamenlijke verklaring hebben de burgemeesters van drie andere grote Nederlandse steden een reactie gegeven op het vertrek van Pauline Krikke. “Wij hebben burgemeester Krikke leren kennen als een sterke, doortastende en vrolijke collega. Wij gaan haar missen”, aldus de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

21.12 – Ruim een uur na de start is het overleg tussen de overgebleven wethouders, het presidium en de de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, nog steeds bezig.

20.16 – Het overleg in het stadhuis zou volgens verslaggever Frank van Deutekom “niet al te lang gaan duren”. Bij het overleg in de Commissaris van de Koning ook aanwezig.

20.08 – De gemeenteraad zou officieel nog geen bericht hebben gekregen dat Pauline Krikke stopt als burgemeester. “Dat is ook in strijdt met de regels, in ieder geval met fatsoen. Dat ze tegelijkertijd de inwoners wil informeren, dat valt te prijzen, maar de gemeenteraad moet je niet uitsluiten,” zegt Jos Heijmans.

Wel vreemd dat we als gemeenteraad formeel nog steeds (nu inmiddels 2 uur later) geen bericht hebben ontvangen. — Joris Wijsmuller (@JorisWijsmuller) October 6, 2019

20.01 – Rond dit tijdstip begint in het stadhuis een spoedvergadering met de overgebleven wethouders. Ook de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, is inmiddels op het stadhuis aangekomen.

19.50 – De extra televisie-uitzending op Den Haag TV is van start.

19.47 – Inmiddels hebben alle politieke partijen, behalve 50PLUS, gereageerd op het nieuws. Lees de reactie hier.

19.33 – Het resterende stadsbestuur beslist op korte termijn wie de taken van de opgestapte burgemeester gaat waarnemen. Wethouder Boudewijn Revis wordt gezien als de meest logische kandidaat. Hij is tweede locoburgemeester. De eerste locoburgemeester is Richard de Mos, één van de twee wethouders naar wie het justitieel onderzoek loopt vanwege de corruptieaffaire. Gedurende dit onderzoek heeft De Mos zijn taken neergelegd en komt hij dus niet in aanmerking om de taken van Krikke over te nemen.

19.27 –Het opstappen van Pauline Krikke als burgemeester van Den Haag volgt na harde conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het verloop van de afgelopen nieuwjaarsnacht. Het aanstaande debat over het rapport van de onderzoeksraad over de vreugdevuren op Scheveningen richt zich volgens Krikke steeds meer op haar functioneren.

19.18 – Om 19.50 uur is ook op televisie een extra nieuwsuitzending vanwege het opstappen van Pauline Krikke als burgemeester van Den Haag. Deze uitzending is samen met mediapartner Omroep West.

19.11 – Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag/ Groep de Mos noemt het opstappen een logische stap. Lees alle reactie van de politieke partijen hier.

19.07 – Op Den Haag FM is zondagavond een extra nieuwsuitzending vanwege het opstappen van Pauline Krikke als burgemeester van Den Haag. De uitzending is samen met mediapartner Omroep West.

19.05 – Pauline Krikke heeft zondagmiddag rond half vijf laten weten per direct te stoppen als burgemeester van Den Haag.

“Ik ben met hart en ziel burgemeester van Den Haag geweest.” Krikke heeft de Commissaris van de Koning verzocht haar direct ontslag te verlenen. Later zondagavond wordt besloten wie tijdelijk haar taken waarneemt.

“Het maatschappelijk debat over de toekomst van Den Haag dient te gaan over de inwoners van de stad. Zo’n debat mag nooit vervuild worden door de positie van een handjevol poppetjes”, zegt Krikke in haar video. “Het debat over de Onderzoeksraad spitst zich steeds meer toe op mijn functioneren. Het debat over mijn toekomst zit de toekomst van Den Haag in de weg.”

Pauline Krikke was sinds maart 2017 burgemeester van Den Haag, als opvolger van Jozias van Aartsen. Daarvoor was ze burgemeester in Arnhem.

Foto: Archief.