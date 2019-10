Haagse politiek reageert op opstappen Krikke: “Wijs besluit”

De Haagse politiek reageert zondagavond op het vertrek van Pauline Krikke als burgemeester van Den Haag. Cemil Yilmaz van NIDA noemt het opstappen een ‘wijs besluit’. Ook de PvdA zegt begrip te hebben voor het besluit. “De stad gaat Pauline Krikke missen. We respecteren het om nu af te treden.” CDA-fractievoorzitter Daniëlle Koster: “Respect voor dit besluit van De burgemeester om het belang van de stad boven haar eigen belang te stellen.”

‘Het is een zwarte dag voor Den Haag’, zegt VVD’er Frans de Graaf in de extra uitzending op Radio West. “En het is niet de eerste zwarte dag in de afgelopen week, dus we kunnen wel zeggen dat we in een moeilijke periode zitten.” Over de burgemeester zegt De Graaf: ‘”Ze was zichtbaar en benaderbaar voor iedereen. Ik ken bijna niemand die haar niet regelmatig in de stad tegenkwam, dat is op zichzelf al heel bijzonder. En zij was de eerste vrouwelijke burgemeester van onze stad, we moeten niet vergeten dat dit heel bijzonder is.”

Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag/ Groep de Mos noemt het opstappen een logische stap: “Goed dat ze gehoor geeft aan onze oproep om te vertrekken. We bedanken haar voor haar inzet de afgelopen jaren. Snel interim burgemeester nodig met breed draagvlak onder de Hagenaars en Hagenezen.” Op de radio zegt Dubbelaar ook nog dat de stad de nodige uitdagingen heeft. “De bal ligt nu bij de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit. Ik ben bereikbaar.”

Arjen Kapteijns (GroenLinks) reageert als volgt: “Moedig maar onvermijdbaar besluit. Ondanks haar betrokkenheid en inzet voor onze stad is er te veel fout gegaan bij de afgelopen jaarwisseling om nu nog voldoende gezag te hebben.” Hanneke van der Werf (D66): “Respect voor deze begrijpelijke keuze, gelet op het kritische rapport dat er lag. Het debat moet gaan over de toekomst van de stad. Ze gaf aan met hart en ziel burgemeester te zijn geweest, dat hebben wij ook zo ervaren.”

Commissaris van de Koning Jaap Smit heeft weet van het opstappen van Krikke: “Ik heb kennis genomen van haar verzoek om haar met onmiddellijke ingang ontslag te verlenen. Ik heb respect daarvoor en voor het werk dat ze met hart en ziel voor Den Haag heeft verricht.”

Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid noemt het een “persoonlijk drama dat je niemand gunt.” Hij schrijft op Twitter: “Wat je mening ook is over burgemeester Krikke, dit is wederom een persoonlijk drama dat je niemand gunt. Het was helaas onvermijdelijk. Ik gun haar ondanks alles toch het beste voor de toekomst.”

Bij Tahsin Çetinkaya van de Islam Democraten heersen vooral veel vragen. “Wie heeft haar laten vallen, College, adviseurs. Hoe is het zover gekomen?” Lesley Arp, fractievoorzitter van de SP laat via Twitter het volgende weten. “Respect voor dit besluit. Lijkt mij gezien de conclusies van het OVV-rapport een onvermijdelijke beslissing.”

“Het krediet had ze niet in de gemeenteraad en daarmee zou het debat van komende donderdag een heel, heel pijnlijk debat voor Krikke geweest”, zegt Pieter Grinwis van ChristenUnie-SGP. “Ze was een heel warme burgemeester’, vindt Grinwis. Over de bestuurlijke kwaliteiten van Krikke zegt de leider van ChristenUnie-SGP: ‘Den Haag was in die misschien wat hoog gegrepen.”

Robert Barker van de Partij voor de Dieren noemt de keuze van Pauline Krikke verstandig. “Verstandig om op basis van het onderzoeksrapport van het OVV verantwoordelijkheid te nemen voor het misgaan van de vuurstapels en haar functie neer te leggen.”

Sebastian Kruis van de PVV noem het de enige juiste beslissing. “Nu moeten de rest van de plucheplakkers ook opstappen zodat we opnieuw kunnen beginnen. Den Haag verdient beter dan een doorstart met de smeulende resten van dit mislukte college.” Hij vervolgt: “De politieke brandstapel van Krikke had wel de maximale hoogte bereikt.”

Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) vindt het respectabel dat Krikke de eer aan zichzelf houdt. ‘Respect voor de beslissing van Pauline Krikke om haar ambt als burgemeester neer te leggen en de eer aan zichzelf te houden.’

Alleen 50PLUS heeft zondagavond nog niet gereageerd.