Tiende Museumnacht Den Haag in beeld

49 locaties opende zaterdagavond de deuren voor de tiende editie van Museumnacht. De Haagse band Son Mieux mocht de avond openen. De tijdmachine van M.C. Escher en de escaperoom in de Gevangenpoort maakten Museumnacht Den Haag de moeite waard. De organisatie zegt dat er wederom 10.000 bezoekers zijn geweest.

Alle culturele instellingen trokken alles uit de kast om de bezoekers op en top te vermaken. Van de ‘oogfoto experience’ in het Museon tot het proeven van de Haagse historie in Jenevermuseum van Kleef. Voor het nostalgische gevoel konden bezoekers meedoen aan 80’s aerobics in Gemeentemuseum Den Haag, dat sinds 1 oktober verder gaat onder de naam Kunstmuseum Den Haag. Even helemaal in het ‘nu’ leven kon tijdens een lesje yoga tussen de kunstwerken bij kunstgalerie Lauwer Art. In het Mauritshuis kon je genieten van een miniconcert van Pat Smith en schreven de bezoekers een 17de-eeuws Tinderprofiel.

Foto’s: Richard Mulder.