Barney kwalificeert zich voor wereldkampioenschap darts

Raymond van Barneveld heeft zich gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap Darts in december. De Haagse dartlegende heeft genoeg prijzengeld verzameld op de Pro Tour of Merit, waardoor hij in december naar Londen mag afreizen. Na het WK in de Engelse hoofdstad stopt Van Barneveld als professioneel darter.

De Hagenaar zit niet bij de beste 32 spelers van de wereld en zal daarom meteen de eerste ronde aan de bak moeten tegen een andere ‘ongeplaatste’ speler. De tweede ronde stromen de geplaatste spelers in. Het was de wens van Barney om zijn laatste wedstrijd als professioneel darter op het WK te spelen.

Wat hij volgend jaar gaat doen is nog onbekend. Wel grapte hij op Instagram dat er een functie vrij is gekomen in Den Haag. En dat hij volgend jaar wel wat extra vrije tijd heeft en Barney als burgervader een schot in de roos zou kunnen zijn.