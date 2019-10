Haagse fractievoorzitters maandag in gesprek na opstappen Krikke

De dag na het aftreden van Pauline Krikke als burgemeester van Den Haag lijkt de Haagse politiek te beseffen wat er bestuurlijk met de stad aan de hand is nu er geen coalitie of burgemeester is. De fractievoorzitters van de Haagse gemeenteraad komen maandagmiddag bij elkaar op het provinciehuis in Den Haag.

De commissaris van de koning, Jaap Smit heeft de fractievoorzitters uitgenodigd. Ze gaan met Smit bespreken welke stappen gezet moeten worden om een waarnemend burgemeester te vinden.

Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij zegt dat het nu niet verbazingwekkend is dat er gezocht wordt naar een nieuwe burgemeester.

Wanneer je de film nog eens terugkijkt, mag het eigenlijk geen verbazing wekken dat we nu op zoek moeten gaan naar een nieuwe burgemeester.https://t.co/AtPSp2VncA — Joris Wijsmuller (@JorisWijsmuller) October 7, 2019

GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns zegt niet zo in het nieuws te willen komen als stad, maar: “Ik heb er echt alle vertrouwen in dat we dit snel te boven komen. Eerste stap is nu een ervaren interim-burgemeester aanstellen met gezag.”

Natuurlijk wil je als stad zo niet in het nieuws wil komen. Maar ik heb er echt alle vertrouwen in dat we dit snel te boven komen. Eerste stap is nu een ervaren interim-burgemeester aanstellen met gezag. pic.twitter.com/Jtmo5fucZg — arjen kapteijns (@kapteijns) October 7, 2019

Hart voor Den Haag/ Groep de Mos-raadslid Ralf Sluijs spreekt van een nieuwe week met nieuwe kansen voor de stad.

Nieuwe week, nieuwe ronde én nieuwe kansen. Weer keihard aan het werk voor onze stad! 💪🏻 pic.twitter.com/bVvPSPjWcf — Ralf Sluijs 💚💛 (@ralfsluijs) October 7, 2019

Pauline Krikke maakte zondagmiddag bekend haar ontslag als burgemeester van Den Haag te hebben ingediend bij de Commissaris van de Koning.