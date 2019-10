Hagenaar vast voor schietpartij Zoetermeer

De politie heeft zaterdag een Hagenaar aangehouden na een schietpartij aan de Gershwinrode in Zoetermeer. Het gaat om een 18-jarige Hagenaar. Ook een 19-jarige man uit Zoetermeer zit vast.

Agenten kregen rond 15.15 uur meldingen van een schietpartij en kwamen uit bij een woning met een vernielde ruit aan de Gershwinrode. Een 19-jarige man die in de woning was werd aangehouden door het arrestatieteam.

Volgens getuigen waren na het schietincident enkele mannen weggerend en in een auto gestapt. Deze auto werd even later in de omgeving gezien. De 18-jarige bestuurder van de auto werd op de Boekweitkamp in Den Haag aangehouden en de auto is in beslaggenomen. De betrokkenheid bij het schietincident van zowel deze man uit Den Haag als de 19-jarige man uit Zoetermeer wordt door de recherche verder onderzocht.