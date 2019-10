Waarnemend burgemeester ‘op de korrel’, naam later deze week bekend

Hagenaars ontdekken inbrekers in huis en pakken dieven na achtervolging

Een bewoner van de Vrederustlaan heeft in de nacht van zondag op maandag samen met een vriend twee inbrekers aangehouden. Het duo kwam ’s nachts thuis en ontdekte de twee inbrekers. De twee verdachten probeerden te vluchten, maar na een korte achtervolging wisten de bewoner en de vriend het tweetal aan te houden en over te dragen aan de politie.

De bewoner kwam rond kwart over twee thuis met een vriend en zag de inbrekers, die onmiddellijk op de vlucht sloegen. De bewoner en vriend zetten de achtervolging in en na een korte worsteling in een portiek aan de Eindstede kon een van de inbrekers worden aangehouden. De andere verdachte werd bij de Langestede aangehouden.

De bewoner belde de politie, waarna de twee verdachten overgedragen konden worden. De politie trof buiten de woning enkele gestolen goederen aan. De bewoner, de vriend en een van de verdachten hadden aan hun worsteling lichte verwondingen overgehouden en werden voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

De twee verdachten, een 41-jarige en 28-jarige man zonder vaste woon-of verblijfplaats zitten nog steeds vast. Ook werd maandagochtend nog een 18-jarige vrouw uit Den Haag aangehouden. Haar betrokkenheid bij de inbraak wordt nog onderzocht door de politie.