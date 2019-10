Nominaties Haagse Popprijzen bekend

De genomineerden van de Haagse Popprijzen zijn bekend. Onder andere DI-RECT, Son Mieux en Niko zijn genomineerd. Zoals ieder jaar worden deze tijdens de Haagse Popweek uitgereikt. Wie de hoofdprijs, dé Haagse Popprijs, wint, wordt bepaald door de Haagse popsector.

De uitreiking is zondag 27 oktober in het Paard en het publiek kan vanaf nu stemmen. Stemmen kan tot en met 20 oktober. De winnaar van de Popradar Music Support Award gaat naar huis met 1000 euro aan ondersteuning via Popradar Music Support.

Genomineerden

Popradar Music Support Award

Magic Moon, Goldband, Locks Vegas, Banana Savannah, Usainboyz, Ava Nova, The Mighty Breaks.

Beste Videoclip

GIAN – Only This Night, Goldband – Witte Was, DI-RECT – Be Strong, Son Mieux – Nothing, Niko – Nine Out Of Ten

Beste Haagse Initiatief

The Womb Studio, Clubhopping, GUAP, Grauzone, De Zwarte Ruiter, Zeeheldenfestival, De Zolderkamersessies.