Waarnemend burgemeester ‘op de korrel’, naam later deze week bekend

De commissaris van de koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, heeft een waarnemend burgemeester bereid gevonden om tijdelijk de taken van de inmiddels vertrokken Haagse burgemeester Pauline Krikke over te nemen. Dat werd maandagmiddag bekendgemaakt na afloop van een overleg tussen de commissaris en de fractievoorzitters van Den Haag.

De commissaris van de koning heeft de naam van de waarnemend burgemeester nog niet bekendgemaakt, maar heeft al een waarnemer ‘op de korrel’. Hij verwacht de naam later deze week alsnog openbaar te maken. Het gaat om een ‘bestuurlijk zwaargewicht’, zei de commissaris. De fractievoorzitters van de Haagse gemeenteraad moeten eerst met deze persoon kennismaken.

De waarnemend burgemeester zal vermoedelijk tot na de zomer van 2020 aanblijven. Aan het eind van komend voorjaar, wordt er een profielschets opgesteld voor de nieuwe burgemeester van Den Haag en gaat de vertrouwenscommissie aan de slag om een selectie te maken van de sollicitanten.