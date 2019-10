Workshop ‘Vertel je verhaal’ in theater De Nieuwe Regentes

Chinese acts op Malieveld tijdens Groot Kerstcircus Den Haag

Meer in

Meer dan dertig Chinese artiesten komen in de kerstvakantie naar Den Haag. Dan staat het Groot Kerstcircus op het Malieveld. Deze familieshow is van 21 december 2019 tot en met 5 januari 2020 te zien. De Chinese acrobaten komen rechtstreeks vanuit Azië naar Nederland. Het is de eerste keer dat een Chinees ensemble van deze omvang naar Den Haag komt.

De artiesten combineren cultuur van het Aziatische land met een reeks acrobatische acts. De artiesten verpakken hun acts in verhalen over hun land, over de helden van China, hun spiritualiteit en de mentaliteit van de bevolking. Hun prestaties zijn gebaseerd op meer dan 2.000 jaar geschiedenis.

Groot Kerstcircus Den Haag is ieder jaar helemaal nieuw en kan telkens weer rekenen op meer dan 30.000 bezoekers. Met de komst van het Chinees Nationaal Circus geven de producenten naar eigen zeggen opnieuw op spectaculaire wijze invulling aan de voorstelling.