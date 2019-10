Groep de Mos wil weer besturen: “Er liggen prachtige plannen”

De politieke partij Hart voor Den Haag/ Groep de Mos wil meedoen aan een nieuwe coalitie die de stad moet gaan besturen. “Hart voor Den Haag blijft de grootste politieke partij in de gemeenteraad. We willen onze verantwoordelijkheid blijven nemen”, zegt fractievoorzitter Arjen Dubbelaar in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

“Ik wil het nog steeds omdat tienduizenden mensen op ons gestemd hebben en daarmee vertrouwen in ons hebben uitgesproken. We willen mooie dingen voor de stad doen. Ik ben het verplicht om door te gaan.” De fractievoorzitter heeft een zware week achter de rug, vorige week bleek dat de Groep de Mos-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui verdacht worden van corruptie. “De wethouders zijn ermee bezig om ervoor te zorgen dat ze van de verdenkingen afkomen.”

Of hij weer met zijn oude partners, VVD, D66 en GroenLinks, gaat samenwerken durft hij nog niet te zeggen: “Ik vertrouw erop dat er een coalitie-akkoord mogelijk is. Er ligt al een akkoord van de vier grootste partijen. Ook van ons staan er belangrijke thema’s in. Het is in het belang van de stad om hiermee door te gaan.” Dubbelaar zegt het wel logisch te vinden als de vier opnieuw gaan samenwerken.

Op de vraag of hij desgewenst andere wethouders kan aandragen reageert Dubbelaar resoluut: “Uiteraard.” Oud-wethouder Tom de Bruijn leidt de gesprekken met fracties uit de Haagse raad om tot een nieuwe coalitie te komen

Luister hier naar het gesprek met Arjen Dubbelaar op Den Haag FM.