Haagse kunstenaar Hans Rietbergen overleden

De Haagse kunstenaar Hans Rietbergen is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie dinsdag aan Den Haag FM. Rietbergen is op 26 september overleden. Hij was een markant en bekend Haags beeldend kunstenaar, graficus, fotograaf en muzikant. Hij woonde en werkte aan de Beeklaan -De Langsloperslaan- en werd nogal eens gevolgd, gefilmd of geïnterviewd door de Haagse en Zuidwest-Media.

Nog maar kort geleden ronde hij na 10 jaar looptijd z’n ‘Langslopersproject’ af. De naam van dit project was vooral een voor ieder herkenbare werktitel. Voor Hans echter, was dit project ‘Een Ode aan de verscheidenheid van de mens.’ In deze lange periode had hij op 3000 foto’s – 4870 mensen van ‘Om de hoek tot en met over de hele wereld voor z’n lens’.

“Hij wordt niet alleen door ons, maar door iedereen in de Haagse kunst- en cultuurwereld en in z’n eigen wijk erg gemist”, zegt zijn familie.