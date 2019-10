HagaZiekenhuis scoort weer financieel slecht

Het HagaZiekenhuis scoort voor het tweede jaar op rij financieel slecht. Dat schrijft het AD op basis van cijfers van BDO Accountants. Die hebben alle ziekenhuizen op een rijtje gezet in de jaarlijkse Ziekenhuis Benchmark.

In totaal is de zorg in elf ziekenhuizen in ons land in gevaar. De wachtlijsten lopen op en het personeelstekort neemt toe. Over het geheel genomen scoren de ziekenhuizen wel wat beter. HMC heeft inmiddels maatregelen genomen om het personeelstekort aan te pakken.