Lichaamsdelen op strand zijn van Dennis Abbas

De lichaamsdelen die vorig jaar zomer werden gevonden op de stranden van Katwijk en Wassenaar zijn van de toen 42-jarige Dennis Abbas. Dat meldt de politie. “Uit recent onderzoek blijkt dat er mogelijk rekening gehouden dient te worden met een misdrijf”, zo schrijft de politie.

Op woensdag 20 en donderdag 21 juni 2018 werden de lichaamsdelen gevonden. De man hield zich veel op in de binnenstad en mogelijk de laatste periode van zijn leven in Scheveningen. De politie wil graag in contact komen met mensen die meer kunnen vertellen over de omstandigheden rondom zijn overlijden. Dinsdagavond vraagt de politie aandacht voor de zaak in het regionale opsporingsprogramma Team West.