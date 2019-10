Ouderen sluiten Week tegen Eenzaamheid af met zelfgemaakt diner

Ter afsluiting van de Week tegen Eenzaamheid, van 1 tot 8 oktober, heeft de stichting voor stad en kerk (STEK) dinsdag een extra editie van het project ‘Samen Koken, Samen Delen’ georganiseerd. “Vrijwilligers en ouderen komen bijeen om samen alles te regelen voor een gezonde maaltijd: van boodschappen en koken tot aankleden van de zaal en de tafel dekken”, vertelt ouderenwerker Anita del Monte Lyon op Den Haag FM.

Al bijna een jaar lang wordt maandelijks op woensdag ‘Samen koken, Samen Delen’ georganiseerd in de parochie aan de Loosduinse Hoofdstraat 6. “Speciaal ter afsluiting van de Week tegen Eenzaamheid hebben we een extra editie in het leven geroepen. Het brengt de ouderen uit Loosduinen samen voor een gezonde maaltijd en brengt mensen met elkaar in gesprek.” Met elkaar bepalen ze het menu, worden de boodschappen gedaan en koken en eten ze met elkaar.

Aanmelden voor een toekomstige editie kan door te bellen naar 070-3080414 of een e-mail te sturen. “Is vervoer een probleem? Dan zorgen we voor een oplossing.”

Foto: STEK Den Haag

Luister hier naar het interview met Anita del Monte Lyon op Den Haag FM.