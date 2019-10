Renovatie Binnenhof mogelijk jaar vertraagd

Het kabinet kan geen garantie geven dat de verbouwing van het Binnenhof in de zomer van 2020 van start gaat. Verantwoordelijk staatssecretaris Raymond Knops waarschuwt de Tweede Kamer dat de renovatie mogelijk een jaar wordt vertraagd.

Volgens Knops zijn er vier belangrijke risico’s voor de verbouwing. Een aangenomen voorstel van D66-voorman Rob Jetten voor meer ondersteuning van de Tweede Kamer vormt mogelijk een gevaar voor de planning van de renovatie. Jetten regelde miljoenen extra om politici te helpen met het werk in de Kamer, wat betekent dat er meer werknemers in het Kamergebouw zullen werken. Daar is dan ook meer ruimte voor nodig.

Extra eisen die de Tweede Kamer stelt aan de ICT-beveiliging in het nieuwe gebouw kunnen voor vertraging zorgen, net als de krapte op de bouwmarkt. Eerder was bekend dat de stikstofuitspraak van de Raad van State roet in het eten kan gooien. De problemen gerelateerd aan de stikstofuitstoot blijken fors. De nieuwe rekenmethode van het kabinet laat zien dat kleine aanpassingen aan de gebouwen rond het Binnenhof al voor te veel stikstofuitstoot zorgen.