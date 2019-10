Winnaars 72hrs The Hague Film Contest 2019 bekend

De winnaars van de 72hrs The Hague Film Contest 2019 zijn bekend. De publieksprijs gaat naar ‘Ons Jubileum’ van Team Farid, de aanmoedigingsprijs is gewonnen door de film ‘De Stick’ en award voor Veelbelovend Talent gaat naar het team The Haguar voor hun film ‘Haagse Blonde Dolly’.

Tijdens de filmwedstrijd 72hrs The Hague Film Contest hebben 25 teams van in drie dagen een film van maximaal vijf minuten gemaakt, in en over Den Haag. Zippora speelde de rol van de Haagse prostituee Blonde Dolly in de film die naar het karakter is vernoemd. Daarmee won ze ook de prijs voor de beste actrice. “Het spelen van een prostituee was wel even uit mijn comfortzone, maar dat hoort bij het vak”, vertelt de trotse Zippora op Den Haag FM.

De prijzen worden uitgereikt tijdens het ‘Haagse Oscâh’ gala op zaterdag 12 oktober in het Filmhuis Den Haag. “Daar ben ik honderd procent bij en daarna gaan jullie nog veel meer van me horen!”

Luister hier naar het interview met Zippora Peters op Den Haag FM.

Bekijk hier de aankondiging van alle winnaars van de 72hrs The Hague Film Contest 2019