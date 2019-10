Workshop ‘Vertel je verhaal’ in theater De Nieuwe Regentes

In theater De Nieuwe Regentes is vanaf dinsdag wekelijks een workshop ‘Vertel je verhaal‘ te vinden. Daarbij worden buurtbewoners uitgedaagd om verhalen met elkaar te delen. ook geven verhalencoaches van het Storytelling Centre tips over hoe je een goed verhaal kunt vertellen.

“Vaak weten mensen niet hoe ze een verhaal moeten vertellen. Door het geven van structuur en gebruik te maken van verbeelding kan je een verhaal echt goed maken”, vertelde Arjen Barel in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. Barel heeft nog wel een tip. “Je moet een begin, midden en eind hebben. Het verhaal moet een reis zijn, van punt A naar punt B.”

Op 3 november worden de verhalen gedeeld en gevoerd in Theater De Nieuwe Regentes.

Luister hier naar het gesprek met Arjen Barel op Den Haag FM.