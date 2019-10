Wijkcentrum De Wissel in Spoorwijk na zeven maanden eindelijk weer geopend

Afimo zet zich al meer dan 40 jaar wekelijks in voor de Surinaamse gemeenschap in Den Haag

In buurthuis de Kronkel aan het Westeinde komt de Surinaamse vrouwengroep Afimo al meer dan 40 jaar iedere week samen. De vrouwen volgen een workshop of krijgen voorlichting over een maatschappelijk thema. “We hebben door het hele jaar een divers programma”, zegt voorzitter Yvonne Olivieira.

Precies 43 jaar geleden werd Afimo opgericht voor de destijds nieuwe Surinaamse gemeenschap in Den Haag. “Je komt in een nieuw land waar je de weg nog moet vinden”, zegt Olivieira. “We zijn er om elkaar te helpen.”

Therapie

Voor de vrouwen die bij Afimo over de vloer komen betekent Afimo meer dan een gezellig samenzijn. “Het is een soort therapie voor mij”, zegt een van de aanwezige vrouwen. “Mijn man is recent overleden en ik zit veel thuis. Ik kijk daarom echt uit naar de bijeenkomsten van Afimo.”