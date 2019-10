Gemeente zoekt naar dé Haagse vrijwilligers van 2019

Meer in

Het jaarlijkse evenement ter ere van de Haagse vrijwilligers – het Haagse Helden Gala – is van naam veranderd. Dit jaar organiseert de gemeente de feestelijke avond voor vrijwilligers onder de nieuwe naam ‘Haagse Vrijwilligersprijzen’. “Het belangrijkste is dat iedereen meteen begrijpt dat het om de vrijwilligers draait”, vertelt wethouder Kavita Parbhudayal op Den Haag FM.

Vrijwilligers zijn de onzichtbare helden van onze samenleving, stelt de gemeente. Vaak op de achtergrond, zetten zij zich belangeloos in voor anderen. Het is belangrijk dat deze inwoners van de stad de erkenning krijgen die ze verdienen. Van dinsdag 8 tot en met 21 oktober kunnen mensen een vrijwilliger aanmelden waarvan zij vinden dat diegene het verdient eens in het zonnetje te staan.

Nominaties doorgeven kan in de volgende vijf categorieën: Sport, Buurt en omgeving, Zorg en welzijn, Cultuur en Onderwijs en jeugd. De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de uitreiking van de Haagse Vrijwilligersprijzen op vrijdag 6 december 2019. Op deze avond worden ook twee vrijwilligersorganisaties gewaardeerd met een geldprijs.

Luister hier naar het interview met Kavita Barbhudayal op Den Haag FM.