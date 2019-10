Haagse gemeenteraad doet aangifte na lek van geheim overleg

Het dagelijks bestuur van de gemeenteraad van Den Haag doet aangifte vanwege de gelekte opname van een geheim overleg over de waarnemend burgemeester van Den Haag. Dat bevestigt de voorzitter van het presidium, Chris van der Helm, aan mediapartner Omroep West.

Van der Helm reageert: “Het is werkelijk afschuwelijk wat hier is gebeurd. Dit schaadt op zeer ernstige wijze het onderlinge vertrouwen en de afspraken die zijn gemaakt met de commissaris van de Koning. Ook de integriteit van onze gemeenteraad staat hiermee op het spel, juist nu dit onderwerp actueler is dan ooit. Er zal aangifte worden gedaan en tot de bodem toe worden uitgezocht.”

Ook de Haagse politiek reageert vol ongeloof op de gelekte opname van een geheim gesprek over de waarnemend burgemeester van Den Haag. Arjen Dubbelaar, de fractievoorzitter van de grootste partij in de Haagse gemeenteraad, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, riep direct om een onderzoek om het lek te achterhalen. Dubbelaar: “Iedereen heeft de mond vol over integriteit en ondertussen lekt er vandaag van alles naar buiten.”

‘Voelt als mes in mijn rug’

Veel partijen in de Haagse gemeenteraad vinden het goed dat het presidium aangifte doet. “Volkomen terecht”, reageert Frans de Graaf van de VVD. Arjen Kapteijns (GroenLinks): “Belangrijk dat we aangifte doen en er een onderzoek komt. Dit lekken voelt voor mij als een mes in mijn rug, maar er spreekt ook een enorme minachting uit naar alle bewoners van onze stad.” Ook de fractievoorzitter van NIDA, Adeel Mahmood, is blij met de aangifte. “Heel goed!”, zegt hij.

Omroep West heeft geluidsopnames toegespeeld gekregen van het overleg tussen de Zuid-Hollandse commissaris van de koning, Jaap Smit, en de Haagse fractievoorzitters. Hierin wordt de komst van Johan Remkes besproken. Het lek is opvallend omdat juist in Den Haag het thema integriteit hoog op de politieke agenda staat nu de wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui en een raadslid, alle drie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, verdachte zijn in een corruptieonderzoek.