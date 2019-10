Afimo zet zich al meer dan 40 jaar wekelijks in voor de Surinaamse gemeenschap in Den Haag

Johan Remkes nu officieel genoemd als waarnemend burgemeester

Johan Remkes is woensdagavond officieel genoemd als waarnemend burgemeester van Den Haag. Dat hebben de voorzitters van de fracties in aanwezigheid van de commissaris van de Koning bekend gemaakt. Zaterdag gaat Remkes aan de slag.

Chris van der Helm, voorzitter van het presidium: “Met de heer Remkes wordt gekozen voor een bestuurder die in staat is de rust en gezag te brengen in het stadsbestuur en het vertrouwen van de inwoners van Den Haag daarin te herstellen.” De fractievoorzitters steunen Remkes unaniem. Ook spreken zij waardering uit voor de commissaris van de Koning, Jaap Smit, voor het spoedig benoemen van een waarnemend burgemeester. Vrijdag om 17.00 uur vindt een openbare bijeenkomst van de gemeenteraad plaats waarin de burgemeester kennis kan maken met de raadsleden. Deze bijeenkomst zal gehouden worden in de raadzaal.

Ook is afgesproken niet direct te starten met de procedure voor een kroonbenoemde burgemeester zodat Remkes de tijd heeft om voor bestuurlijke stabiliteit te zorgen. De commissaris heeft hem de opdracht meegegeven om de rust in de gemeente de komende periode samen met het gemeentebestuur te herstellen.