Opname gelekt van geheime gesprekken over waarnemend burgemeester Den Haag

Vertrouwelijke gesprekken over de waarnemend burgemeester voor Den Haag zijn gelekt. Mediapartner Omroep West heeft geluidsopnames toegespeeld gekregen van het overleg tussen de Zuid-Hollandse commissaris van de koning, Jaap Smit, en de Haagse fractievoorzitters.

Afgelopen maandag nodigt Jaap Smit alle Haagse fractievoorzitters uit om te spreken over de waarnemend burgemeester. Die moet aangesteld worden, omdat Pauline Krikke zondag haar ontslag heeft aangeboden. In het overleg zegt Smit dat hij VVD-prominent Johan Remkes heeft gevraagd om als waarnemer aan de slag te gaan en dat Remkes daarmee heeft ingestemd.

Smit maakt tijdens de vergadering meerdere keren duidelijk dat alles wat gezegd wordt, binnenkamers moet blijven. Hij wacht lang met het noemen van de naam van Remkes. Smit neemt eerst ruim de tijd om duidelijk te maken naar wat voor kandidaat hij gezocht heeft.

Waarnemer

Over de waarnemer zegt Smit dat hij vindt dat Den Haag een politiek zwaargewicht nodig heeft om orde op zaken te stellen. “Het moet niet de eerste de beste zijn”, maakt hij duidelijk. Hij zegt ook dat hij al langer heeft rondgekeken naar een geschikte kandidaat omdat hij al “rekening heeft gehouden met deze afloop”.

Gepokt en gemazeld

De waarnemer die Smit op het oog heeft, is gepokt en gemazeld in het openbaar bestuur, zegt hij. “Ik zie een paar opdrachten voor mij. Er moet nagedacht worden over het thema integriteit in het college en de gemeenteraad. Wat het onderzoek ook mag uitwijzen (het corruptieonderzoek naar De Mos, Guernaoui en het raadslid red.), de betekenis ervan is erg belangrijk.”

Verhouding politie, justitie en burgemeester verstoord

Ook suggereert de commissaris van de Koning dat de verhoudingen in de driehoek, waarin politie, justitie en de burgemeester zitten, verstoord zijn. Pauline Krikke was de afgelopen jaren als burgemeester de voorzitter van de driehoek. Smit zegt in de vergadering: “De openbare orde en veiligheid is een belangrijk punt. We gaan weer met elkaar oud en nieuw vieren. We moeten ook de relaties met de andere onderdelen van de driehoek en het openbare orde- en veiligheidsterrein weer goed op orde brengen.”

Verbaasd

De commissaris van de koning Jaap Smit laat schriftelijk weten dat hij verbaasd is over de uitgelekte opname. Hij zegt “het beslist aan de orde te brengen in gesprek met de Haagse fractievoorzitters”.

Foto: Dirk Hol