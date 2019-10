Provincie doet aangifte na lek uit vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Krikke

De provincie Zuid-Holland doet aangifte nadat er is gelekt uit de vertrouwenscommissie van Den Haag over de benoeming van burgemeester Pauline Krikke. Mediapartner Omroep West schreef woensdagochtend dat Krikke burgemeester van Den Haag is geworden, omdat zij vrouw is en niet van de Partij van de Arbeid.

Het is de tweede aangifte op één middag wegens het lekken van gevoelige informatie. Eerder vandaag deed het dagelijks bestuur van de gemeenteraad van Den Haag aangifte vanwege de gelekte opname van een geheim overleg over de waarnemend burgemeester van Den Haag.

Volgens een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland wordt er aangifte gedaan ‘wegens het schenden van de geheimhoudingsplicht’.