Schaamte bij Haagse politici na lekken van geheime opnames

De Haagse politiek heeft geen goed woord over voor het lekken van audio-opnames van een gesprek wat de Haagse fractievoorzitters maandag hadden met Commissaris van de Koning Jaap Smit. Het dagelijks bestuur van de gemeenteraad van Den Haag heeft gezegd aangifte te doen vanwege het lekken van de opname.

Frans de Graaf van de Haagse VVD vindt het “volkomen terecht” dat er aangifte wordt gedaan. Zijn CDA-collega Danielle Koster zegt op Twitter ontzettend boos te zijn: “Wie dit heeft gedaan moet ook het lef hebben om dit toe te geven. Je moet elkaar kunnen vertrouwen en treurig genoeg kan dat dus niet in de #raad070 Man man man, als je denkt dat het niet erger kan…”

Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij sluit zich daarbij aan: “Ik vind het altijd zeer eervol om volksvertegenwoordiger te mogen zijn, maar na de zwarte dag van vorige week en het nieuwe dieptepunt van vandaag bekruipt me een zeer ongemakkelijk gevoel: ik schaam mij voor de Haagse gemeentepolitiek.” Bij de PvdA reageert fractievoorzitter Martijn Balster: “Beschamend, ongehoord en ongekend. Schrik me kapot van dit bericht. Zo gaan we niet met elkaar en met vertrouwelijke informatie om. Kan echt niet.”

GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns spreekt van een mes in zijn rug: “Dit lekken voelt voor mij als een mes in mijn rug, maar er spreekt ook een enorme minachting uit naar alle bewoners van onze stad.” Ook Adeel Mahmood van NIDA Den Haag is niet te spreken over het lekken: “Ik word hier ziek van. Ik ben echt enorm boos. Dat iemand zover gaat dat ’ie een geheim gesprek met alle fractievoorzitters de gemeenteraad opneemt en naar de pers lekt. Ik kan hier niet over uit. Kunnen we dan niks meer in vertrouwen bespreken?”