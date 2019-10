Afimo zet zich al meer dan 40 jaar wekelijks in voor de Surinaamse gemeenschap in Den Haag

Wijkcentrum De Wissel in Spoorwijk na zeven maanden eindelijk weer geopend

Zeven maanden duurde de verbouwing van wijkcentrum De Wissel, maar buurtbewoners kunnen er sinds woensdag eindelijk weer terecht. Dat niet alleen goed nieuws voor Spoorwijk, maar ook voor Buurt- en kerkhuis de Oase, basisschool Jeroen en welzijnsorganisatie Mooi Welzijn die allemaal in het pand gevestigd zijn.

“Bewoners van Spoorwijk kunnen hierheen komen voor een bakkie koffie, activiteiten, of om hulp te krijgen bij het servicepunt”, zegt Linda Klee van Mooi Welzijn. “De renovatie was wel echt nodig, vorige winter zaten we met handschoenen te typen omdat het zo koud was. Daarnaast willen we de bezoekers ook meer service kunnen bieden.”

De bezoekers zijn blij met het vernieuwde pand. “Voor mij voelt dit als een thuis, en ik vind het heel mooi geworden”, zegt een bezoeker. Ze wordt aangevuld door haar buurvrouw: “Het was eerder gewoon heel oud, antiek eigenlijk.”