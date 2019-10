WINACTIE: Vrijkaarten voor Madurodam

Over anderhalve week is het alweer herfstvakantie. Hoe leuk is het dan om heel Nederland te beleven in ons eigen Den Haag? Bij Den Haag FM maak je volgende week kans op kaarten voor een dagje Madurodam voor vier personen.

In Madurodam ontdek je pas echt waar ons kleine kikkerland groot in is en kom je alle bezienswaardigheden in miniatuurvorm tegen. Zo zie je als bezoeker Paleis het Loo, Schiphol, de Martinitoren en de havens van Rotterdam. Ook zijn er verschillende attracties als ‘Nieuw Amsterdam’, ‘Versla de Waterwolf’ en ‘Zo Groot Is Oranje’. Bij de laatst genoemde attractie ervaar je hoe het is om voetbalkampioen te worden. Je kunt echt meeleven en juichen met het legendarische Nederlands Elftal van het EK88.

Wat moet je doen?

Vul onderstaand formulier in en luister naar Den Haag FM, we geven de kaarten weg tussen 07:00 en 10:00 uur in Haagse Ochtendradio met Justin Verkijk en tussen 15.00 en 18:00 uur in de Den Haag FM Middagshow met Thomas Hekker. Zij bellen de winnaars live in de uitzending, dus hou goed je telefoon in de gaten!