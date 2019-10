Brommers en oude dieselauto’s mogen binnenkort centrum niet meer in

Vanaf 2021 mogen oude dieselauto’s niet meer het centrum in. Oude brommers mogen zelfs helemaal de stad niet meer in. Dat heeft het stadsbestuur donderdag besloten. “Vieze lucht is ongezond. Daarom is het verbeteren van de luchtkwaliteit een van de prioriteiten van ons college. Een belangrijke veroorzaker van luchtvervuiling in Den Haag is het verkeer, vooral oude dieselauto’s en oude vieze brommers”, aldus wethouder Liesbeth van Tongeren.

Vanaf 1 december 2020 mogen alleen schonere brom- en snorfietsen in de stad rijden. Het gaat om viertakt brommers vanaf 2011 en jonger. Oudere brom- en snorfietsen die een viertakt motor hebben kunnen een ontheffing krijgen, net als bewoners die om medische redenen hun oude tweetakt nodig hebben. Bovendien wordt een uitzondering gemaakt voor historische brom- en snorfietsen.

Het stadsbestuur stelt voor om in 2021 een milieuzone voor oude dieselauto’s in te voeren. Auto’s die niet voldoen aan de Euro 4 norm mogen dan niet meer in het centrumgebied rijden. De gemeente gaat de komende tijd in gesprek over de precieze omvang van deze milieuzone. In het gebied staan ongeveer 750 euro’s te vervuilend.

