Dansversie Christmas Carol eind december in Zuiderstrandtheater

Vier dagen lang presenteren De Dutch Don’t Dance Division (DeDDDD) en Residentie Orkest Den Haag in het Zuiderstrandtheater de wereldpremière van de Haagse versie van A Christmas Carol. De voorstellingen zijn van 25 tot en met 29 december.

Na Alice in Winter Wonderland, die de afgelopen kerstperiodes voor uitverkochte zalen zorgde, brengt nu A Christmas Carol Den Haag is kerstsfeer. Het beroemde en tijdloze kerstverhaal van Charles Dickens, waarin de oude Scrooge in één kerstnacht verandert van een zelfzuchtige mopperaar in een liefdevolle weldoener, werd in 1992 door Carl Davis bewerkt tot een ballet. DeDDDD en het Residentie Orkest geven er hun eigen draai aan en verplaatsen het verhaal van Londen naar het Den Haag en Scheveningen van begin vorige eeuw.